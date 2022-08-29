Fatih Karagümrük transferi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den ayrılan Steven Caulker'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Fatih Karagümrük transferi açıkladı
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29 Ağustos 2022 01:39
VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran İngiliz stoper Steven Caulker'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Steven Caulker Karagümrük'te. 30 yaşındaki savunma oyuncusu Steven Caulker ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Caulker, Süper Lig'de daha önce Alanyaspor ve Gaziantep FK'de de forma giymişti.

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