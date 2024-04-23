Fatih Karagümrük kupada Trabzonspor deplasmanında

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük kupada Trabzonspor deplasmanında
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23 Nisan 2024 12:01
VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka, ASpor'dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Turu geçen ekip, MKE Ankaragücü-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Trabzonspor çeyrek finalde RAMS Başakşehir'i, VavaCars Fatih Karagümrük de Galatasaray'ı elemişti.

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