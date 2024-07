Fatih Çintimar: ''Olimpiyatlara madalya almaya gidiyoruz''

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "Paris 2024, bütün branşlarda genç jenerasyonun olimpiyatı olacak. Genç jenerasyon, Paris 2024'te ülkemizin yüzünü güldürecek dereceler elde edecek. Buna canıgönülden inanıyorum." dedi.



Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na en çok sporcu (16) gönderen federasyon olan TAF'ın başkanı Fatih Çintimar, AA Spor Masası'na konuk oldu.



Şu ana kadar 16 milli atletin Paris 2024'e kota aldığını belirten Çintimar, erkeklerde Kayhan Özer, Berke Akçam, Yasmani Copello, Salih Korkmaz, Kaan Kigen Özbilen, Alperen Acet, Necati Er, Ersu Şaşma, Özkan Baltacı, Mazlum Demir; kadınlarda da Meryem Bekmez, Buse Savaşkan, Tuğba Danışmaz, Emel Dereli, Eda Tuğsuz ve Ayşe Tekdal'ın olimpiyatlarda madalya mücadelesi vereceğini söyledi.



Milli atletlerin yurt içi ve yurt dışındaki kamplarda olimpiyatlara hazırlandığını dile getiren Çintimar, şu ifadeleri kullandı:



"İnşallah sporcularımız olimpiyatta ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. İnşallah olimpiyatlara madalya almaya gidiyoruz. Çünkü hedefimiz ve çalışmamız bunun için. Şu an çocuklarımız hazır. Form grafikleri, her şey ona göre planlandı. Bilimsel anlamda bir hazırlık yapıldı. Çocuklarımızdan olimpiyatta madalya bekliyoruz. İnşallah da Paris'te bunu gerçekleştireceğiz."



Çintimar, bir önceki olimpiyata giden kafilenin yüzde 40'ının Türkiye doğumlu olmayan sporculardan oluştuğunu vurgulayarak, "Bu kafilemizde Türkiye doğumlu olmayan iki sporcumuz var. Sporcularımızın hepsi genç. Bu sporcularımız 2028'de de yarışacak, belki 2032'deki olimpiyata da katılacak. Bütün branşlarda Paris 2024, genç jenerasyonun olimpiyatı olacak. Genç jenerasyon, Paris 2024'te ülkemizin yüzünü güldürecek dereceler elde edecek. Buna canıgönülden inanıyorum." diye konuştu.



"Paralimpik Oyunları'nda da 4 kotamız var"



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın düzenleneceğini anımsatan Çintimar, şunları kaydetti:



"Bizim şu anda Paralimpik Oyunları'nda da 4 kotamız var. Dört sporcumuz ülkemizi burada temsil edecek. Hem Hamide Doğangün hem de Muhammed Khalvandi'den madalya beklentimiz var. Rabia Cirit ve Abdullah Ilgaz'dan da final grubunda yarışmalarını bekliyoruz. Ayrıca bundan sonra da güçlü bir ekiple paralimpik sporcu sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Madalya kazanacak sporcu sayımızda ilerleyen dönemde artışı göstermek istiyoruz."



Fatih Çintimar, kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, atletizm camiası ve diğer ilgilere teşekkür etti.



TAF'ın olimpiyat kadrosu



Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılacak milli atletlerin isimleri şu şekilde:



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları



- Erkekler



100 metre: Kayhan Özer



400 metre engelli: Berke Akçam, Yasmani Copello



20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz



Maraton: Kaan Kigen Özbilen



Yüksek atlama: Alperen Acet



Üç adım atlama: Necati Er



Sırıkla atlama: Ersu Şaşma



Çekiç atma: Özkan Baltacı



- Kadınlar:



20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez



Yüksek atlama: Buse Savaşkan



Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz



Gülle atma: Emel Dereli



Cirit atma: Eda Tuğsuz



- Karışık



Maraton yürüyüş takım: Ayşe Tekdal, Mazlum Demir



Paris 2024 Paralimpik Oyunları



100, 400 ve 800 metre (T53): Hamide Doğangün



Cirit atma (F57): Muhammed Khalvandi



Gülle atma (F40): Rabia Cirit



Yüksek atlama (T47): Abdullah Ilgaz





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU