Faruk Koca'dan sağduyu çağrısı

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde bazı futbolcular ve yöneticiler, taraftarların düzenlediği iftara katıldı.Altındağ'da 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Gecekondu Grubu'nun düzenlediği iftara sarı-lacivertli kulübün eski başkanları Faruk Koca, Fatih Mert, yönetim kurulu üyesi Gülsen Yılmaz, Recep Poyraz, disiplin kurulu üyesi Selçuk Özdemir, sportif direktör Yılmaz Bal, takım kaptanı Tolga Ciğerci, Atakan Çankaya, Efkan Bekiroğlu ve Alper Uludağ katıldı.İftarda özellikle eski başkan Faruk Koca taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Faruk Koca, burada yaptığı konuşmada, tüm kulüplerin eşit şartlarda mücadele etmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:İftar organizasyonu için taraftarlara teşekkür eden Koca," ifadelerini kullandı.