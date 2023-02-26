Farioli gitti, Ersun Yanal geliyor!

Alanyaspor'un Galatasaray'a 4-2 yenildiği maçın ardından Frencesco Farioli flaş bir karar aldı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Alanyaspor'da teknik direktör Farioli görevini bıraktı.



İtalyan teknik adamın Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaştığı öğrenildi.



İTALYA'DA YAŞAMAK İSTİYOR



Kısa süre önce bebeği doğan Farioli, ailesiyle birlikte İtalya'da yaşamak istediği için ayrılık kararı verdi. Farioli'nin istifası Alanyaspor yönetimi tarafından kabul edildi. Yasal prosedürlerin ardından ayrılığın Pazartesi günü resmileşmesi bekleniyor.



YERİNE ERSUN YANAL GELİYOR!



Öte yandan, Corendon Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal'ı istiyor. Resmi adımların kısa süre içinde atılacağı belirtildi.



Ağustos 2020'de Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki teknik direktör, Fatih Karagümrük'te görev almasının ardından Akdeniz ekibine dönmüştü.



Aralık 2021'de Bülent Korkmaz'ın yerine göreve başlayan Farioli, Alanyaspor'da 47 maça çıktı ve 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak 1.55 puan ortalaması yakaladı.





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