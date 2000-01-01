Falk: "Scottie Pippen, Michael Jordan'ı kıskanıyordu"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın menajeri David Falk, Scottie Pippen'ın kıskançlık sorunu olduğunu söyledi.



Falk, ESPN'in Chicago Bulls belgeseli "The Last Dance"in 10 bölümünün tamamını görebilen seçkin birkaç kişiden biri. Belgeseli tam olarak izlediği için, Falk, Pippen'ın kıskanç olduğunu iddia etmesi de dahil olmak üzere yıllarca şüphelenilen bazı şeylerin ortaya çıkacağının farkında olmasını sağladı.



Falk şunları söyledi:



"Pippen'ın Michael'a karşı belli bir kıskançlığı var. Son zamanlarda LeBron'un daha iyi bir oyuncu olduğunu düşündüğünü söylemişti. Eğer Scottie Pippen iseniz ve Michael Jordan kariyerinizi oluşturmuşsa, bunu düşünüyorsanız bile, kendinize saklamalısınız."



"Scottie'nin sorunu, belgeselin gördüğünüz bölümlerden sonrasında pek çok farklı yerde gösterdiği gibi, büyük bir rekabetçi olmadığı. Bazı anlarda aptalca sebeplerden dolayı rekabetçi olamamıştı. Migren gibi; Michael Jordan'ın bacağı kesilmedikçe böyle bir şey yapacağını düşünüyor musunuz? Scottie o oyunun bir parçasısında, sırf baş ağrısı yüzünden oynamamıştı."



Falk, karşılaştırmayı yapmak için Jordan'ın Flu Game'inden de bahsetmişti, lakin griple oynamak ve kör edici bir migrenle oynamak iki farklı durum.



