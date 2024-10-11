Fabregas: 'Wenger benim için çok şey ifade ediyor'

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, futbolculuk döneminde birlikte çalıştığı Arsene Wenger ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.



Henüz 16 yaşında Barcelona'nın altyapısından Arsenal'e transferini anlatan İspanyol teknik adam, "Londra beni değiştirdi. Arsene Wenger benim için her şeydi. Bana inandı, benimle bir antrenör için tipik olmayan şeyler hakkında konuştu, ailem ve okulum hakkında sorular sordu. Bana projesinin bir parçası olduğunu hissettirdi. Hayatınızda böyle birisinin olması çok önemli. Sahaya çıktığınızda ve arkanızda size çok inanan biri olduğunu bildiğinizde kendinizi çok rahat hissediyorsunuz. Zihniniz daha rahat çalışıyor." dedi.



Arsenal'de Wenger ile 8 yıl birlikte çalışan Fabregas, 2011'de ise eski takımı Barcelona'ya transfer olmuştu.



