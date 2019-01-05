Fabreas için Monaco cephesinden açıklama

'den ayrılıp'ya transfer olması beklenen yıldız oyuncuile ilgili'den açıklama geldi.Thierry Henry, Fabregas'a ilgileri olduğunu söylerken henüz kesinleşmiş bir şeyin de olmadığını dile getirdi.Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Fabregas ile ilgili bir basın mensubunun sorusunu yanıtlayan Thierry Henry,ifadelerini kullandı.Fabregas da geçtiğimiz gün Southampton maçının ardından bir mesaj yayınlayarak vedanın sinyalini vermişti. İspanyol yıldız yaptığı açıklamada Chelsea taraftarına seslenerek ''Cumartesi günü Stamford Bridge'de görüşmek üzere'' ifadelerini kullanmıştı.Monaco'nun her konuda anlaşmaya vardığı Fabregas'ın transferini bu karşılaşmanın ardından açıklaması bekleniyor.