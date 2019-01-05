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Fabreas için Monaco cephesinden açıklama

Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry, Cesc Fabregas'ın transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fabreas için Monaco cephesinden açıklama
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05 Ocak 2019 15:05
Chelsea'den ayrılıp Monaco'ya transfer olması beklenen yıldız oyuncu Cesc Fabregas ile ilgili Thierry Henry'den açıklama geldi.

Thierry Henry, Fabregas'a ilgileri olduğunu söylerken henüz kesinleşmiş bir şeyin de olmadığını dile getirdi.

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Fabregas ile ilgili bir basın mensubunun sorusunu yanıtlayan Thierry Henry, ''Fabregas şu anda Chelsea'nin oyuncusu, fazla detaya girmek istemiyorum ancak bir ilgimiz olduğu doğru. Onun gibi bir oyuncuyla her takım ilgilenir. Beklemek zorundayız'' ifadelerini kullandı.

Fabregas da geçtiğimiz gün Southampton maçının ardından bir mesaj yayınlayarak vedanın sinyalini vermişti. İspanyol yıldız yaptığı açıklamada Chelsea taraftarına seslenerek ''Cumartesi günü Stamford Bridge'de görüşmek üzere'' ifadelerini kullanmıştı.

Monaco'nun her konuda anlaşmaya vardığı Fabregas'ın transferini bu karşılaşmanın ardından açıklaması bekleniyor.



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