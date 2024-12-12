Fabio Capello: "Guardiola çok kibirli ve küstah"

İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Manchester City'deki kötü gidişatı Pep Guardiola'ya bağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fabio Capello: 'Guardiola çok kibirli ve küstah'
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12 Aralık 2024 15:52
İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Manchester City'deki kötü gidişatı Pep Guardiola'ya bağladı.

Manchester City'nin Juventus'a Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybetmesinin ardından İtalyan basınına konuşan Capello, "Guardiola harika bir teknik direktör ama çok kibirli ve küstah. Bu yüzden bazı kupaları bile kaybetti." ifadelerini kullandı.

Guardiola'nın egoist bir insan olduğunu söyleyen Capello, "Kupaları getirenin oyuncular değil kendisi olduğunu kanıtlamak istiyor. bu yüzden de büyük maçlarda önemli isimleri kenara aldı." sözlerini sarf etti.
 Manchester City, oynadığı son 10 resmi maçın sadece 1'ini kazanabilen Manchester City, bu süreçte 7 mağlubiyet almıştı.

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