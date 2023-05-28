Fabio Borini beklemede

Geldiği günden bu yana önemli bir performans sergileyen Borini, kariyerinin en golcü dönemini geçirdi. İtalyan futbolcu, bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 21 gol 9 asist kaydederken Karagümrük formasıyla toplamda 75 maçta 36 gol 15 asistlik performans ortaya koydu.

2.5 sezondur Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sezon sonu biteceği için takımdan ayrılmıştı.Devre arasında dört büyük kulübün de transfer listesinde yer alan 32 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu, kendisine teklif sunan kulüplere,diyerek açık kapı bıraktı.