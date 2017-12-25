Aynı kiloda mücadele eden ve ailesinde 23 boksör bulunan Fenerbahçeli boksör Hakan Kanyar ile kardeşi Iğdır Gençlikspor Kulübü'nde mücadele eden Tarkan Kanyar, her maç öncesi birbirlerine çiçek vererek müsabakaya başlıyorlar.



Onları diğerlerinden ayrı kılan ise çoğu zaman birbirlerine rakip olmaları ve ringde kıyasıya mücadele etmeleri. Yaşça daha büyük olan Hakan Kanyar, bu durumu, "Evde kardeşim beni sinirlendirdiği zaman ona bir şey yapamıyorum. Çünkü annemize sözümüz var. Ring dışında asla kavga yok. Ama ringe çıktığımız zaman evdeki sinirimi de aklıma getirip kardeşimle daha sıkı dövüşüyorum" şeklinde gülerek açıkladı.



Kanyar kardeşler Iğdırlı bir ailenin çocuğu. Hakan Kanyar 1995 doğumlu ve Fenerbahçe'nin lisanslı boksörü.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Kanyar, ablasının, dayılarının, kuzenlerinin de boksör olduğunu belirterek, geniş akraba çevresinden bugüne kadar 23 boksör çıktığını söyledi.



Sadece Iğdır'ın değil, bölgenin en önemli sorunlarından birinin de uğraşı olmayan bir çocuk ya da gencin kötü alışkanlıklar edinmeye çok müsait bir ortam sunması olduğuna dikkati çeken Hakan Kanyar, "Kardeşim Tarkan 1997 doğumlu. Aramızda iki yaş var. Annem biz küçükken sokaklarda başıboş gezmemizi asla istemezdi. Dayım Savaş Kaya o zamanlar sürekli antrenmana gidiyordu. Biz de onunla gidip gelirken boksu çok sevdik ve 10 yıldan bu yana hiç bırakmadık. Dedem Iğdır'da müteahhit. Gündüzleri onun inşaatlarında kum taşıyor, akşamları spor salonunda kum torbasını dövüyorduk" ifadesini kullandı.



Son olarak Iğdır'daki Türkiye Şampiyonası grup eleme maçlarında kardeşiyle finalde karşılaştıklarını anlatan Hakan Kanyar, şöyle devam etti:



"Genelde rakip olduğumuzda maç öncesinde birbirimize çiçek veriyoruz. Iğdır'da da öyle oldu. Maçtan önce müsabakayla ilgili çok konuşmuyoruz. Kim daha iyiyse o kazansın istiyoruz ve o nedenle ikimiz de sonuna kadar mücadele ediyoruz. Şimdi Türkiye Şampiyonası'nda da rakip olma ihtimalimiz çok yüksek. Orada da tüm gücümüzle birbirimize vuracağız. Tabi insan kardeşine vururken iki kez düşünüyor ama sonuçta bu bir spor ve ikimiz için de boks, hayatımızın tamamını ifade ediyor. Maçtan sonra kırgınlık, küskünlük hiç olmadı, olmaz. Boksta genel kuraldır, zil çaldıktan sonra ringde iki rakip değil, iki kardeş, dost, arkadaş vardır."



Annelerinin bu süreçte her zaman destek olduğunu da vurgulayan Hakan Kanyar, "Ablam da bizim gibi boksör. Türkiye'de kadınlara maalesef yeterince saygı duyulmuyor. Bu nedenle kendilerini savunmayı bilmeleri çok önemli. Boksu sadece kadınlara değil, ailelere de tavsiye ediyorum. Biz ailece boks yapıyoruz ve herkes halinden memnun. Boks kavga etmek, dövüşmek demek değil. Kaldı ki ABD'de boşuna 'en zor spor' seçilmedi. Zorluk derecesi yüksek olduğu kadar estetik açıdan da son derece güzel bir spor" dedi.



Kanyar ayrıca, Türk boksunda son yıllarda Önder ve Onur Şipal kardeşlerin şampiyonlukları domine ettiğini de hatırlatarak, "Yavaş yavaş onlardan bu bayrağı almanın zamanı geldiğine inanıyoruz. Kardeşim de ben de şimdi 69 kg'da dövüşüyoruz. Ama bu yıldan itibaren ben 75 kg'a çıkacağım, Tarkan 69 kg'da dövüşmeye devam edecek. Önder ve Onur Şipal ağabeylerden bayrağı devralacağız. Eğer boksa yeterince sponsorluk desteği verilirse sadece Avrupa ve dünyada değil, olimpiyatlarda dahi madalya alma şansımız çok yüksek" ifadesini kullandı.