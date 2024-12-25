Eyüpspor: "Pedri'ye katılmamak elde değil"

Pedri'nin Arda Turan övgüsüne Eyüpspor cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eyüpspor: 'Pedri'ye katılmamak elde değil'
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25 Aralık 2024 20:26
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Pedri'nin Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giymiş futbolculardan oluşan listesinde Arda Turan'ın ismini geçirmesine karşılık verdi. 

Listede Arda Turan'ın IQ'su ile ön plana çıktığını söyleyen Pedri'ye Eyüpspor, "Pedri'ye katılmamak elde değil" yorumunu yaptı. 


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