Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Pedri'nin Atletico Madrid ve Barcelona formalarını giymiş futbolculardan oluşan listesinde Arda Turan'ın ismini geçirmesine karşılık verdi.
Listede Arda Turan'ın IQ'su ile ön plana çıktığını söyleyen Pedri'ye Eyüpspor, "Pedri'ye katılmamak elde değil" yorumunu yaptı.
Listede Arda Turan'ın IQ'su ile ön plana çıktığını söyleyen Pedri'ye Eyüpspor, "Pedri'ye katılmamak elde değil" yorumunu yaptı.
Eyüpspor: "Pedri'ye katılmamak elde değil..." pic.twitter.com/cVwp4y01Sp
— Sporxtv (@sporxtv) December 25, 2024