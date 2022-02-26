Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa FK, 2-1'lik skorla kazandı.
Eyüpspor, 36. dakikada Pa Dibba'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Manisa FK, 39. dakikada Erhan Çelenk'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Manisa FK, 51. dakikada Demba Diallo'nun golüyle farkı artırdı. Eyüpspor'un tek golü 85. dakikada Timur Temeltaş'tan geldi.
Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Manisa FK, 36 puana yükseldi. 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren ve Süper Lig'e yükselme yarışında ağır bir yara alan Eyüpspor, 42 puanda kaldı.
Eyüpspor, gelecek hafta Ümraniyespor'u evinde mağlup ederek yara sarmaya çalışacak. Manisa FK ise yenilmezlik serisini Adanaspor deplasmanında sürdürmeyi hedefleyecek.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Bersan Duran
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Bedirhan Altunbaş, Nizamettin Çalışkan (Dk. 89 Veli Çetin), Gakpa (Dk. 82 Sousa), Diallo (Dk. 82 Selim Ilgaz), Hakan Barış, Erhan Çelenk (Dk. 66 Anıl Koç), Ozegovic (Dk. 82 Okan Eken)
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 79 Mete Kaan Demir), Sekidika (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Badji (Dk. 46 Timur Temeltaş), Ahmed Ildız (Dk. 79 Enes Keskin), Oğulcan Çağlayan (Dk. 56 Cenk Ahmet Alkılıç), Pa Dibba, Umut Bulut
Goller: Dk. 39 Erhan Çelenk, Dk. 50 Diallo (Manisa FK), Dk. 85 Timur Temeltaş (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Dk. 36 Pa Dibba (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Nizamettin Çalışkan, Dk. 61 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 54 Buatu, Dk. 90+6 Timur Temeltaş (Eyüpspor)
Eyüpspor, 36. dakikada Pa Dibba'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Manisa FK, 39. dakikada Erhan Çelenk'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Manisa FK, 51. dakikada Demba Diallo'nun golüyle farkı artırdı. Eyüpspor'un tek golü 85. dakikada Timur Temeltaş'tan geldi.
Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Manisa FK, 36 puana yükseldi. 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren ve Süper Lig'e yükselme yarışında ağır bir yara alan Eyüpspor, 42 puanda kaldı.
Eyüpspor, gelecek hafta Ümraniyespor'u evinde mağlup ederek yara sarmaya çalışacak. Manisa FK ise yenilmezlik serisini Adanaspor deplasmanında sürdürmeyi hedefleyecek.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Bersan Duran
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Bedirhan Altunbaş, Nizamettin Çalışkan (Dk. 89 Veli Çetin), Gakpa (Dk. 82 Sousa), Diallo (Dk. 82 Selim Ilgaz), Hakan Barış, Erhan Çelenk (Dk. 66 Anıl Koç), Ozegovic (Dk. 82 Okan Eken)
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 79 Mete Kaan Demir), Sekidika (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Badji (Dk. 46 Timur Temeltaş), Ahmed Ildız (Dk. 79 Enes Keskin), Oğulcan Çağlayan (Dk. 56 Cenk Ahmet Alkılıç), Pa Dibba, Umut Bulut
Goller: Dk. 39 Erhan Çelenk, Dk. 50 Diallo (Manisa FK), Dk. 85 Timur Temeltaş (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Dk. 36 Pa Dibba (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Nizamettin Çalışkan, Dk. 61 Hakan Barış (Manisa FK), Dk. 54 Buatu, Dk. 90+6 Timur Temeltaş (Eyüpspor)