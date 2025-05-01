Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması

Eyüpspor, FIFA'da devam eden 2 davanın yeni sonuçlandığını ve konulan transfer yasağının en kısa zamanda kaldırılacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması
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30 Nisan 2025 22:25
Son güncelleme 01 Mayıs 2025 01:51
Trendyol Süper Lig kulüplerinden Eyüpspor, FIFA'da devam eden 2 davanın yeni sonuçlandığını ve konulan transfer yasağının en kısa zamanda kaldırılacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzün geçmiş dönemlere ilişkin FIFA nezdinde sonuçlanan 2 adet davası henüz kesinleşmiş olup, en kısa zamanda ödemeleri yapılarak konulan transfer yasağı kaldırılacaktır. Kulübümüze uygulanmış herhangi bir 'sportif ceza' bulunmamakta olduğunu tüm spor kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." ifadelerine yer verildi.

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