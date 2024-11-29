Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi iki sakatlık

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor'da iki oyuncunun sakatlık yaşadığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi iki sakatlık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2024 17:20
Son güncelleme 29 Kasım 2024 17:51
Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor'da iki oyuncunun sakatlık yaşadığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada sol bek Umut Meraş ve stoper Ruben Vezo'nun sakatlık yaşadığı ve oyuncuların tedavilerine başlandığı ifade edildi.

İşte Eyüpspor'dan yapılan açıklama;
"23 Kasım'da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çekilen radyolojik görüntüler ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesi neticesinde sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

28 Kasım'da yapılan antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ruben Vezo'nun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan tetkikler ve kulüp doktorumuzun değerlendirmesi neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

Her iki futbolcumuzun tedavisine sakatlıkları tespit edilir edilmez başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

EYÜPSPOR'DA 9 EKSİK

Eyüpspor'un Galatasaray karşısında 9 eksikle çıkması bekleniyor. Çaykur Rizespor ile oynanan maçta Ahmed Kutucu, Robin Yalçın ve Melih Kabasakal sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İstanbul temsilcisinde Midtsjö, Recep Niyaz, Anastasios Chatzigiovanis, Umut Meraş ve Ruben Vezo sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Jonjo Shelvey'nin ise kulüpten ayrılması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery