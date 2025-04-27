Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: "Üzüldük ama sorun yok!"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: 'Üzüldük ama sorun yok!'
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27 Nisan 2025 21:58
Eyüpspor, Galatasaray'a sahasında 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, açıklamalarda  bulundu.

"ÜZÜLDÜK AMA SORUN YOK"

Tribünlerdeki olaylara dikkat çeken Kulaksız, "Tribünlerde nahoş olaylar oldu. Biz daha önce burada Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de misafir ettik. O maçlarda da nahoş tezahürat yapıldığında da müdahil olduk. Bugün de aynı şekilde müdahil olduk. Üzüldük açıkçası ama sorun yok. Biz onu hallederiz." ifadelerini kullandı.
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