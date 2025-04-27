Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: 'Üzüldük ama sorun yok!'

Eyüpspor, Galatasaray'a sahasında 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, açıklamalarda bulundu.



"ÜZÜLDÜK AMA SORUN YOK"



Tribünlerdeki olaylara dikkat çeken Kulaksız, "Tribünlerde nahoş olaylar oldu. Biz daha önce burada Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de misafir ettik. O maçlarda da nahoş tezahürat yapıldığında da müdahil olduk. Bugün de aynı şekilde müdahil olduk. Üzüldük açıkçası ama sorun yok. Biz onu hallederiz." ifadelerini kullandı.