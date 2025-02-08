Evrim Esendemir: "Mücadelemizin karşılığı bu değildi"

Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor Teknik Direktörü Evrim Esendemir, deplasmanda Iğdır FK'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Evrim Esendemir: 'Mücadelemizin karşılığı bu değildi'
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08 Şubat 2025 18:47

Pendikspor Teknik Direktörü Evrim Esendemir, sakat ve cezalı oyuncularının fazla olduğunu aktardı. 

Alternatif kadroyla gelmediklerini kaydeden Esendemir, "Oyundaki düşüncemiz, başlangıç 11'imiz ve oyundaki ana planımızın olabildiğince işlevlik kazanması, skorun lehimizde ya da dengede gitmesi en öncelikli düşüncemizdi. Bunu da son ana kadar oyunun geneline yaydık." ifadelerini kullandı.

Esendemir, 60. dakikada ilk hamlelerini takımın ofansif gücünü arttırmak üzerine yaptığına değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha sonra kulübede çok alternatifli olmayışımız, Iğdır'ın da oyunun son bölümünde biraz daha fazla üçüncü bölgede oyuncu hamlesi yaparak ceza sahamıza daha kalabalık girme düşüncesine karşılık biz de bir savunma oyuncusunu karşı hamle olarak oyuna sürdük. Mücadeleden hak etmediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Mücadelemizin karşılığı bu değildi. En azından kaybetmemeyi hak edecek kadar oynadık. Süre alan, mücadele gösteren tüm arkadaşlarımız, oyuna girmeyen, aramızda olamayan herkesin emeğine sağlık. Önümüzdeki maçta eksik ve sakat oyuncularımızın aramıza katılmasıyla daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

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