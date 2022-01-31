Everton, van de Beek'i kiraladı

Everton, Manchester United'dan Donny van de Beek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; evertonfc.com
Abone Ol
Everton, van de Beek'i kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2022 22:52
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Manchester United'da forma giyen Hollandalı oyuncu Donny van de Beek'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Manchester United ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ajax'tan Manchester United'a 2020 yılında 39 milyon avro bonservis bedeli karşılığında geçen Hollandalı orta saha oyuncusu, İngiltere ekibinde 50 maçta 2 gol attı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.