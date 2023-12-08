Everton evinde kazandı rahat nefes aldı

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Everton evinde ağırladığı Newcastle United'ı 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Everton evinde kazandı rahat nefes aldı
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08 Aralık 2023 00:32
İngiltere Premier Lig 15. hafta karşılaşmasında Everton sahasında konuk ettiği Newcastle United'ı 3-0 mağlup etti.

Everton'a galibiyeti getiren goller 79. dakikada Dwight McNeil, 86. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 90+6. dakikada Beto kaydetti.

Everton bu galibiyetle birlikte 10'a yükseltirken, Newcastle United ise 26 puanda kaldı.

Everton bir sonraki karşılaşmasında sahasında Chelsea'yi ağırlarken, Newcastle United'da yine deplasmanda Tottenham'a konuk olacak.

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