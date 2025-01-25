Everton, David Moyes ile dirildi

Everton, David Moyes yönetimindeki 3. lig maçında 2. galibiyetini Brighton deplasmanında aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Everton, David Moyes ile dirildi
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25 Ocak 2025 20:24
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Brighton & Hove Albion ile Everton karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Everton 1-0'lık skorla kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada penaltıdan Iliman Ndiaye kaydetti.

Brighton forması giyen milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

David Moyes'un yönetiminde 3. maçına çıkan Everton, 2. galibiyetini aldı ve puanını 23'e çıkardı.

6 maç sonra yenilen Brighton ise 34 puanda kaldı.

Brighton, gelecek hafta Nottingham Forest'a konuk olacak. Everton ise sahasında Leicester City'i ağırlayacak.

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