Everton 2 gol attı, ligde 2. zaferini aldı!

Premier Lig 8. hafta maçında Everton, deplasmanda Ipswich Town ile karşılaştı. Portman Road'da oynanan maçıEverton 2-0 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Iliman Ndiaye ve 40. dakikada Michael Keane kaydetti.



Everton ligde bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Premier Lig'e bu sezon yükselen Ipswich Town ise 4. mağlubiyetini yaşadı.



Bu sonuçla Everton puanını 8'e çıkardı. Ipswich ise 4 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Everton, Fulham ile oynayacak. Ipswich ise Brentford'a konuk olacak.



