21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

EuroLeague'den İsrail'e geri dönüş

İsrail takımları, 1 Aralık'tan itibaren maçlarını kendi evlerinde oynayabilecek. Karar, EuroLeague tarafından onaylandı.

21 Ekim 2025 12:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
EuroLeague'den İsrail'e geri dönüş




EuroLeague yönetimi, EuroLeague'de mücadele eden iki İsrail takımının ve EuroCup takımlarının 1 Aralık'tan itibaren iç saha maçlarını kendi evlerinde oynayabileceğini açıkladı.

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, salı günü yapılan ortaklar toplantısında İsrail ve Gazze'deki güncel durumun, yapılan ateşkesin ve sürdürülen barış görüşmeleri neticesinde İsrail ekiplerinin maçlarını 1 Aralık itibarıyla kendi evlerinde oynayabileceğini duyurdu.

Bölgedeki durumun dikkatle takip edileceği belirtilirken, Avrupa basınına yansıyan haberlerde İsrail devletinin EuroLeague'e güvenlik garantisi verdiğinin de altı çizildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
