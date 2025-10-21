EuroLeague'den İsrail'e geri dönüş

EuroLeague yönetimi, EuroLeague'de mücadele eden iki İsrail takımının ve EuroCup takımlarının 1 Aralık'tan itibaren iç saha maçlarını kendi evlerinde oynayabileceğini açıkladı.



Lig yönetiminden yapılan açıklamada, salı günü yapılan ortaklar toplantısında İsrail ve Gazze'deki güncel durumun, yapılan ateşkesin ve sürdürülen barış görüşmeleri neticesinde İsrail ekiplerinin maçlarını 1 Aralık itibarıyla kendi evlerinde oynayabileceğini duyurdu.



Bölgedeki durumun dikkatle takip edileceği belirtilirken, Avrupa basınına yansıyan haberlerde İsrail devletinin EuroLeague'e güvenlik garantisi verdiğinin de altı çizildi.



