EuroLeague'de bu hafta iki Türk temsilcisi karşı karşıya

Basketbol THY EuroLeague'de 19. hafta heyecanı, perşembe günü başlayacak.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna, 2 Ocak ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.



Haftanın öne çıkan maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 3 Ocak Cuma günü Türk derbisinde karşı karşıya gelecek.



THY EuroLeague'de çıktığı son 6 müsabakada yalnızca 1 kez kazanan Fenerbahçe Beko, 1 maç eksiğiyle 6. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ise son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyet ile sarı-lacivertli rakibinin bir basamak altında haftaya 7. sırada giriyor.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.



Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ise 3 Ocak Cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.





Maç programı



2 Ocak Perşembe:



21.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)



22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Monaco (Fransa)



22.30 Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)





3 Ocak Cuma:



20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes



22.15 Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya)



22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)



22.30 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Playtika (İsrail)



23.00 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)



