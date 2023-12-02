EURO2024'ün para ödülleri açıklandı

Almanya'da oynanacak 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvasına katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemini açıklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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EURO2024'ün para ödülleri açıklandı
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02 Aralık 2023 17:57
UEFA İcra Komitesi bugün Hamburg'da yaptığı toplantıda 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da oynanacak 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvasına katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemini açıkladı. 

Şampiyon takımın, grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edebileceği maksimum miktar 28.25 milyon € olacak. 

Katılan takımlara ve performanslara dağıtılacak miktarlar şöyle:

Katılım ücreti: 9.25 mil. €

Maç bonusu: Galibiyet için 1 mil. € ve beraberlik için 500.000 €

Son 16 turuna kalma: 1.5 mil. €

Çeyrek finale çıkma hakkı: 2.5 mil. €

Yarı  finale çıkma hakkı: 4 mil. €

İkinciye 5 milyon € ek ödeme yapılacak

2024  Avrupa şampiyonu 8 milyon € ekstra ödeme alacak
 
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