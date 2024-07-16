EURO 2024'ün en iyi 10 golü belli oldu!

Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol, UEFA EURO 2024'te turnuvanın en iyi golü seçildi. Arda Güler ve Mert Müldür de listede yer aldı.

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EURO 2024'ün en iyi 10 golü belli oldu!
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16 Temmuz 2024 18:03
UEFA, İspanya'nın zafere ulaştığı EURO 2024'te atılan en iyi 10 golü belirledi.

Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol, UEFA EURO 2024'te turnuvanın en iyi golü seçildi.

Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5. sırada yer alırken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçildi.

İşte UEFA'ya göre turnuvanın en iyi 10 golü

1. Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa

2. Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya

3. Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre

4. Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna

5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan

6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan

7. Fabián Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan

8. Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere

9. Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya

10. Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere

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