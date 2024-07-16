EURO 2024'ün en iyi 10 golü belli oldu!

1⃣ Lamine Yamal'ın golü #EURO2024'ün en iyi golü seçildi.



🇹🇷 Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5⃣. sırada yer aldı.



🇹🇷 Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise 6⃣. en iyi gol seçildi.pic.twitter.com/TpjCB0bU0K



— Sporx (@sporx) July 16, 2024

UEFA, İspanya'nın zafere ulaştığı EURO 2024'te atılan en iyi 10 golü belirledi.Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol, UEFA EURO 2024'te turnuvanın en iyi golü seçildi.Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5. sırada yer alırken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçildi.1. Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa2. Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya3. Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre4. Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna5. Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan6. Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan7. Fabián Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan8. Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere9. Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya10. Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere