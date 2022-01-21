ESPN'den flaş Pekin Olimpiyatları kararı!

Spor kanalı ESPN, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na muhabir göndermeyeceğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ESPN'den flaş Pekin Olimpiyatları kararı!
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21 Ocak 2022 15:11
Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN'nin gelecek ay yapılacak 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na muhabir göndermeyeceği bildirildi.

ESPN'nin etkinlik ve stüdyo prodüksiyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Norby Williamson, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 4 muhabirlerini olimpiyatlara göndermeyi planladıklarını ancak sonrasında uzaktan yayın yapma kararı aldıklarını belirtti.

Williamson, çalışanlarının güvenliğinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Karar, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayılarının artması ve Çin'in uyguladığı sıkı virüs tedbirleri nedeniyle alındı.

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