Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta mücadelesinde Yücel İldiz'in takımı Eskişehirspor ile Mustafa Uğur'un çalıştırdığı Adana Demirspor kozlarını paylaştıYeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor 4. dakikada Theo Mendy'nin golüyle öne geçerken, 17 ve 47. dakikalarda Chico Ofoedu, ES-ES'in gollerini attı. 78'de Robert Ndip Tambe skoru belirledi.25 yaşındaki Ofoedu bu sezonki gol sayısını ise 11'e yükseltti.Alınan bu sonucun ardından Eskişehirspor puanını 31 yaptı. Adana Demirspor da 28 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Eskişehirspor deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor sahasında Denizlispor'u konuk edecek