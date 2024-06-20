Eski Pınar Karşıyakalı Colson'a talip çok

Pınar Karşıyaka'nın eski yabancı oyuncularından Bonzie Colson, transferde Euroleague'deki temsilcilerimizi peşine taktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eski Pınar Karşıyakalı Colson'a talip çok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2024 14:22
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın eski yabancı oyuncularından Bonzie Colson, transferde Euroleague'deki temsilcilerimizi peşine taktı.

Karşıyaka'ya 2021-2022 sezonunda Fransa Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin MVP'si olarak gelip tek sezon oynadıktan sonra ayrılan ABD'li forvet 2 sezondur Euroleague takımlarından Maccabi Tel Aviv'de görev yaptı.

İsrail ekibinden savaş nedeniyle ayrılmak isteyen Colson'a Monaco'nun yanı sıra hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe'nin talip olduğu öğrenildi.

Karşıyaka'ya beklenen katkıyı veremeyen Colson, Euroleague'de geçen sezon 12.6 sayı, 5.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery