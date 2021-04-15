Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, altyapısı olmayan bir kulübün transferlerle istenilen neticeleri alamadığını belirterek, bu alanda yatırım yapacaklarını söyledi.



Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesindeki bir spor tesisinde düzenlenen amatör futbol kulübü sporcularına malzeme desteği programında yaptığı konuşmada, kentin kayıtlı ve lisanslı sporcu bakımından Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.



Erzurum'un bir spor şehri olmasını, sporun her dalında temsil edilmesini istediklerini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:



"Belediye olarak yaz ve kış spor okulları açarak ilgi duyan gençlerimizin spor yapmalarını sağlamak hem de yetenekli gençleri burada tespit ederek spor camiasına katmaya önem veriyoruz. Erzurum'da yüksek irtifa kamp merkezi konusunda önemli adımlar attık. Gerek sahalar ve spor salonları ile sadece futbol değil, basketbol, voleybol, boks karate, judo, kış sporları aktiviteleriyle burası bir kamp merkezi haline geldi."



- "Amatör spor kulüplerimizi desteklemezsek başarı gelmeyecek"



Alt liglerdeki mücadelesi sırasında zorluklar yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımak için gösterdikleri çabadan bahseden Sekmen, Süper Lig'de de zor günler geçirdiklerini anlattı.



Bu süreçte altyapı olmadan gelişimin sağlanamayacağını gördüklerini aktaran Sekmen, şunları kaydetti:



"Eğer amatör spor kulüplerimizi desteklemezsek başarı gelmeyecek. Bu sahalardan Erzurumlu yetenekli gençleri yetişsin istiyoruz. Hem Süper Lig takımımızın altyapısı gelişsin hem de bu gençleri Türk futboluna armağan edelim. Altyapısı olmadan kiralık, satın almayla veya transferlerle bu işin dönmediğini görüyoruz. Geliyor bir kısmı parası için oynuyor, arzu edilen netice alınamıyor. Yanlış transferler olabiliyor. Bu işe kendi bölgemizden başlamak üzere el koyduk. İnşallah Altınordu gibi Erzurum'a bir altyapıyı getireceğiz."



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Dal da altyapıya önem verilmediği sürece başarının mümkün olmadığını vurgulayarak, "İnşallah altyapıdan yetişecek sporcularımızla Erzurum marka şehir olmaya devam edecek." dedi.



Konuşmaların ardından temin edilen malzemeler kulüp yetkililerine teslim edildi.



