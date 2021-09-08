Erzurumspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Erkan Anapa ile Ufuk Budak, Alican Özfesli ve Herolind Shala'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; bberzurumspor.com
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Erzurumspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
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08 Eylül 2021 15:23
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Erkan Anapa ile Ufuk Budak, Alican Özfesli ve Herolind Shala'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kaleci Erkan Anapa, defans oyuncusu Ufuk Budak, orta saha oyuncuları Alican Özfesli ve Herolind Shala ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, oyunculara "Erzurumspor'a hoş geldiniz'' ifadesi kullanıldı.


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