Erwin Koeman, Fenerbahçe yönetimini rahatlattı!

teknik direktör arayışları sonuç vermedi. Blanc ve Sampaoli ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, bir süre daha yola Koeman'la devam etme yönünde fikir birliğine vardığı öğrenildi.Bunda Hollandalı hocanın derbi performansı etkili oldu. Koeman'ın saha kenarındaki duruşu, rakibin kışkırtmalarına rağmen soğukkanlı davranışları yönetimden tam puan aldı.Yönetimin Alanya maçının ardından Milli Takım arasında teknik direktör konusunu bir kez daha geniş çaplı olarak ele alacağı belirtildi.Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Cocu için PSV'de birlikte çalıştığı Everton Futbol Direktörü Brands'tan açıklama geldi: "Cocu iyi bir antrenör ama yeni olduğum bir ülkeye kendi vatandaşımla gitmemek iyi oldu. Çünkü ikimizin de İngiltere deneyimi yoktu. Cocu'nun F.Bahçe'ye evet diyeceğini düşünmüyordum. Teklif onu etkiledi."