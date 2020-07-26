Ertuğrul Taşkıran: 'Süper Lig'den isteyenler var'

Konyaspor ile sözleşmesinin sonuna gelen Ertuğrul Taşkıran, Süper Lig'den talipleri olduğunu söyledi.



Son dönemde iyi oynadığını kaydeden Ertuğrul, "Çok uzun bür sezonun sonunda mutlu olarak buradan ayrılıyoruz. Bir an önce gidip çocuklarıma, aileme sarılmak istiyorum. Bazı takımların bana ilgisi var. Ben bu ligde 100'ü aşkın maçı olan bir kaleciyim. Uzun zamandır oynamıyordum, önemli maçlarda takımımın önemli sonuçlar almasına yardımcı oldum. Konyaspor ile sözleşmem bitti, hiç düşünmedim. Kendimi en iyi performansı vermeye odakladım." ifadelerini kullandı.



