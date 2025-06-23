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Ertuğrul Doğan transferlerle ilgili konuştu

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Haziran 2025 23:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Doğan transferlerle ilgili konuştu
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer gündemiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Başkan ayrıca mali konulara da değindi.

Kadırga TV'ye konuşan başkan, Trabzonspor taraftarlarının akıllardaki soru işaretlerine de açıklık getirdi.

8 MİLYON EURO VERMEM

Doğan, Onuachu ile ilgili sorulara "Onuachu konusunda bitmek bilmeyen istekleri var. 8 milyon Euro vermem. Trabzonspor'un bu şekilde verecek parası yok. 6 milyon Euro teklif verdik, süreç devam ediyor" şeklinde yanıt verdi

WOOH BİTİYOR, BOGA İÇİN 15 MİLYON EURO BEKLENTİ VAR

Fransa Ligi'nden yapmak istedikleri transferler içinse Başkan:"Şu anda Fransa'dayım, uğraşıyorum. Wooh transferinde sona geldik, yakın zamanda bir gelişme olur. Boga için 15 milyon Euro üzerinde beklenti var. Teklif verdik, beklemeye geçtik" şeklinde konuştu.

Kulübün mali durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ertuğrul Doğan "Geçtiğimiz sene sadece stadyumdan 5 milyon Euro zarar ettik. Bilet satışları, elektrik ve kira giderlerini topladığımızda zarardayız" dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Başkan, taraftarı desteğe davet ederken "İlçelere gideceğim, sokakta kim varsa onlarla konuşacağım, desteğe çağıracağım. Sokakta kim varsa kombine aldıracağım. Bu bütçeyle içeride kenetlenerek savaşacağım" sözleriyle birlik mesajı verdi.

UĞURCAN İÇİN TEKLİF GELMEDİ

Doğan:"Uğurcan Çakır için bize ne yurt içinden ne de yurt dışından resmi bir teklif gelmedi. Uğurcan 'Ben gitmek istiyorum' demediği sürece kariyerinin sonuna kadar Trabzonspor'da oynamasını istiyorum" dedi.



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