Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı

Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan yeni yıl için kulübün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı
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01 Ocak 2024 16:43
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Doğan, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, 2024 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

En güzel ve en büyük zaferlere yeniden kavuşacaklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Değerli Trabzonsporlular, biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Bugüne kadar zorlukları birlikte göğüsledik, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. En güzel günlere ve tadı hala damağımızda olan en büyük zaferlere yine birlikte kavuşacağız. Yeni yılda, hepimizi, herkes tarafından imrenilen Trabzonspor ruhuna taşıyabilmek için her alanda kenetlenen, hiçbir zaman pes etmeyen, hayallerinin peşinden kararlılıkla giden gerçek bir birlikteliğe davet ediyorum."

Doğan, Trabzonspor sevdalılarına sağlıklı, huzurlu ve zaferlerle dolu gelecek dileyerek, yeni yıllarını kutladı.

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