Ertuğrul Doğan'dan Nenad Bjelica'ya özel mesaj

Kritik derbi galibiyeti sonrası başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Nenad Bjelica'yla bir araya geldi. Fırtına'nın patronu hocasına özel bir mesaj vermeyi ihmal etmedi. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Ertuğrul Doğan'dan Nenad Bjelica'ya özel mesaj
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20 Eylül 2023 11:34
Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Hırvat hocası Nenad Bjelica'nın arkasında olduğunu, gönderdiği mesajla bir kez daha gösterdi. Doğan, Bjelica'ya güvenini, gönderdiği mesajla tam anlamıyla gösterdi. 

Başkan, hocasına güveniyor

Trabzonspor'da yapılan fırsat transferleri ve kadroya katılan önemli oyuncuların ardından çıkılan ilk maçta sergilenen performans yönetimi mest etti. Sezon öncesi verdiği mesajlarda, ''Hocamıza her anlamda sonuna kadar güveniyoruz'' ifadeleri kullanan başkan Ertuğrul Doğan, zaman zaman gelen tepkilere paratoner olarak Bjelica'nın arkasında durduğunu vurgulamıştı.

Doğan'dan Bjelica'ya mesaj!

Beşiktaş maçında oynanan oyun ve ortaya çıkan sonuç böylelikle yönetimin teknik kadroya olan güvenini daha da artırdı. Edinilen bilgiye göre başkan Doğan, müsabakanın ardından Bjelica'yla bir toplantı yaptı. Hırvat çalıştırıcıyı tebrik eden Fırtına'nın patronunun, deneyimli teknik adama şu mesajları verdiği belirtildi;

'Tepkiler doğal'

''Yönetim olarak size en başından bu yana büyük güven duyuyoruz. Sonuçlar istediğimiz gibi olmadığında tepki sesleri doğal. Bunlardan güç alarak takımı en iyi hale hep birlikte getireceğiz. Beşiktaş karşısında bize yakışan oyun ve sonuç buydu. Çok daha iyilerini yapacağınıza inancımız tam. Yönetim olarak her kararda yanınızdayız.''

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