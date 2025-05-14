Ertuğrul Doğan'dan final öncesi hakem sözleri!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu akşam Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası Finali öncesi Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gaziantep'teki ev sahipliği için yetkililere teşekkür eden Doğan, şehirde kendilerini çok samimi bir ortamın karşıladığını belirtti.
Doğan, yaptığı açıklamada "Gaziantep şehrine, başta sayın valimiz olmak üzere belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon hazırlamışlar. Şehir çok güzel, insanlar çok samimi. Anadolu sonuçta." ifadelerini kullandı.
"CENTİLMENCE BİR MAÇ OLSUN"
Galatasaray ile oynanacak kritik maç için "Bizim açımızdan da çok önemli bir final" diyen Doğan, ayrıca maçın adil şartlar altında geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hakemlerin müdahil olmadığı, VAR'da futbolcuların kaybolmadığı, centilmence ve güzel bir maç olmasını diliyorum. Hak eden kazansın" dedi.
"TRABZONSPOR'UN BAŞINA GELENLERİ SEYRETTİNİZ"
Doğan, "Hem sizin tarafınızdan hem Galatasaray cephesinden hakemle ilgili çok eleştiri oldu. Sizin bir endişeniz var mı?" sorusuna, "Var. Biz sezonun başından beri söylüyoruz. Trabzonspor'un başına gelenleri hep beraber seyrettiniz. İnşallah bu maçta böyle bir şey olmaz." cevabını verdi.
"İNŞALLAH KUPAYI ALACAĞIZ"
Teknik direktörleri Fatih Tekke ile ilgili konuşan Doğan, "Fatih Hoca bizden biri, Trabzonsporlu, bizim efsanemiz. O ruhla konuşuyor, olaylara farklı bakıyor bizim gibi. Onunla aynı görüşteyim. Trabzonspor gibi oynamamız lazım. İnşallah bu şekilde oynayıp kupayı alacağız." dedi.
"KENDİMİZİ AFFETTİRMEK İSTİYORUZ"
Ligde 2-0 yenildikleri Galatasaray maçının bu maçı etkilemeyeceğini dile getiren Doğan, "O maç farklı, bu maç farklı. Zaten hocamız da bu maçı düşünerek değişiklikler yapmıştı. Camianın aklındaki tek şey, bu kupayı almak. Sonuçta taraftarımıza bu yıl mahcup olduk. İnşallah bu kupayla birlikte kendimizi affettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"ÇALINAN ŞAMPİYONLUKLARA RAĞMEN..."
Açıklamalarına devam eden Doğan, "Yıllarca çalınan şampiyonluklara rağmen bu taraftar, camia hiçbir zaman bu sevdadan vazgeçmedi. Artarak devam ettirdi. Dünya üzerinde rastlanabilecek bir iş değil ama bu sene böyle bir dönem oldu. Önümüzdeki yıla daha iyi hazırlanacağız. Sezonu kupayla kapatmak istiyoruz. Maç bizim olsun, skor önemli değil" sözlerini sarf etti.
2010-11 SEZONU İÇİN AÇIKLAMA
2010-11 sezonunun hatırlatılması üzerine Doğan, "Öncesi de var tabii. Birçok konu var bir tane değil." dedi.
"Konuyla ilgili bir girişiminiz olacak mı?" sorusuna ise Doğan, "Yok, şu an artık o konuyla alakalı durum ortada. O konunun maç öncesi polemiğini yapmak istemiyorum. Bize göre sonsuza kadar şampiyon biziz." yanıtını verdi.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Transfer çalışmaları ile ilgili konuşan Doğan, "Biz hocamızla beraber yaklaşık 1 aydır çalışma yürütüyoruz. Yavaş yavaş isimler geliyor, biz de isimlerle görüşmeye devam ediyoruz. Kupayı almamız, bizim önümüzdeki planlamayı etkilemez ama sonuçta Avrupa'da olmak, gelecek oyuncular açısından önemli. Herkes gelip kendini Avrupa sahnesinde göstermek istiyor sonuçta . O açıdan bakarsak tabii ki çok önemli ama planlamımızı değiştirmez." dedi.
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Ertuğrul Doğan'dan final öncesi hakem sözleri!
Türkiye Kupası Finali öncesi konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Gaziantep'teki organizasyona övgüde bulunurken, hakem kararlarının konuşulmadığı bir final temennisinde bulundu.
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