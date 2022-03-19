Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplu imza töreninde dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a, Altay için teşekkür etmişti. Tecrübeli çalıştırıcıya, eski öğrencisi soruldu.



Yanal, "Yeteneğiniz sayesinde her yaşta Fenerbahçe'ye transfer olabilirsiniz. Yetenek sizi bir yere getirir ancak kalıcı olmanızı sağlamaz. Bunun için güçlü mental yapıya, baskı altında doğru karar vermeye, omuzlarınızdaki yükü kaldırmaya ve her ortamda güçlü olmaya ihtiyacınız vardır." dedi.



"CASILLAS GEÇEBİLİYORSA..."



Ersun Yanal şöyle devam etti: "Altay'ı iki yıl takip ettim, Ankaragücü'nde daha önce çalıştığım için sürekli bilgi aldım. 19 yaşında bir kaleci, Fenerbahçe kalesini koruyabilir mi? Evet korur. Casillas, 18'inde Real Madrid'in kalesine geçebiliyorsa, Altay neden geçmesin? İkisi bu anlamda çok benziyor. Baskının olmadığı ortamlarda büyüyen çocukların bir anda 50 bin kişinin önüne dik çıkmasını sağlayacak hazırlığı yapmanız gerekir. Altay, bu mental hazırlığı yaparak geldi."





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