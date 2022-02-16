Ersin Destanoğlu'nun yükselişi devam ediyor

Beşiktaş'ta son haftalardaki performansıyla dikkat çeken genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun çıkışı devam ediyor.

, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu'nun yükselişi devam ediyor
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16 Şubat 2022 12:50
Türkiye Kupası'nda Göztepe 'yle oynanan mücadelede yaptığı kurtarışlarla takımına üst turu getiren Ersin Destanoğlu, önceki gün Adana Demirspor'la oynanan maçın da yıldızıydı.

21 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 3 isabetli şuttan birine engel olamasa da önemli kurtarışlara imza atarak elde edilen puanın en önemli mimarlarından birisi olmayı başardı.

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