Ersin Destanoğlu'nun yükselişi devam ediyor

Türkiye Kupası'nda Göztepe 'yle oynanan mücadelede yaptığı kurtarışlarla takımına üst turu getiren Ersin Destanoğlu, önceki gün Adana Demirspor'la oynanan maçın da yıldızıydı.
21 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 3 isabetli şuttan birine engel olamasa da önemli kurtarışlara imza atarak elde edilen puanın en önemli mimarlarından birisi olmayı başardı.
21 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 3 isabetli şuttan birine engel olamasa da önemli kurtarışlara imza atarak elde edilen puanın en önemli mimarlarından birisi olmayı başardı.