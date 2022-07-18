AVRUPA TAKIMLARININ LİSTESİNDE

BONSERVİSİ: 6 MİLYON EURO VE BONUSLAR

ERSİN GİDERSE KALE EMRE'NİN

Beşiktaş altyapısından yetişen kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Avrupa'nın birçok kulübünün listesinde yer alan siyah-beyazlıların kalecisi için fiyat soruşturması yapıldığı iddia edildi.2018 yılından bu yana Beşiktaş'ta oynayan 21 yaşındaki eldivene daha önce Fransa'dan Nice, Nantes ve Lyon, Avusturya'dan ise Salzburg ilgi göstermişti. O dönem yapılan görüşmelerde orta yol bulunamadığı için transfer çıkmaza girmişti.Beşiktaş'ta Ersin için yeniden hareketli günler geçmesi bekleniyor. Menajerler vasıtasıyla Ersin Destanoğlu'nun bonservisi soruldu. Beşiktaş yönetiminin 6 milyon Euro ve bonuslarla birlikte satışa onay vereceği iddia edildi.Teknik direktör Valerien Ismael'in, Ersin Destanoğlu'nun ayrılması halinde 18 yaşındaki Emre Bilgin'e şans vermeyi düşündüğü belirtildi.