Ersin Destanoğlu için 6 milyon euro

RB Salzburg'un Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için 6 milyon euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu için 6 milyon euro
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14 Haziran 2022 17:25
RB Salzburg'un, Beşiktaş'ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu için transfer teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Avusturya basınında yer alan habere göre, Salzburg'un bir kaleci transfer etmek istediği vurgulandı ve Ersin için Beşiktaş'a 6 milyon euro'luk bir teklif sunulduğu belirtildi.

Ersin Destanoğlu'nun iki sezondur Beşiktaş'ın as kalecisi olduğu hatırlatılırken, genç kalecinin Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunduğu da aktarıldı.

21 yaşındaki eldivenin, Türkiye'nin U21 takımının ardından A Takım'dan davet almaya başladığının altı çizilirken, sakatlığı nedeniyle Uluslar Ligi maçlarında yer almadığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın altyapından yetişen ve pandemi döneminde Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takıma geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi ile gelecek yaz sona eriyor.










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