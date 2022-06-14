Ersin Destanoğlu için 6 milyon euro

RB Salzburg'un, Beşiktaş'ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu için transfer teklifinde bulunduğu ifade edildi.
Avusturya basınında yer alan habere göre, Salzburg'un bir kaleci transfer etmek istediği vurgulandı ve Ersin için Beşiktaş'a 6 milyon euro'luk bir teklif sunulduğu belirtildi.
Ersin Destanoğlu'nun iki sezondur Beşiktaş'ın as kalecisi olduğu hatırlatılırken, genç kalecinin Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunduğu da aktarıldı.
21 yaşındaki eldivenin, Türkiye'nin U21 takımının ardından A Takım'dan davet almaya başladığının altı çizilirken, sakatlığı nedeniyle Uluslar Ligi maçlarında yer almadığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın altyapından yetişen ve pandemi döneminde Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takıma geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi ile gelecek yaz sona eriyor.
Avusturya basınında yer alan habere göre, Salzburg'un bir kaleci transfer etmek istediği vurgulandı ve Ersin için Beşiktaş'a 6 milyon euro'luk bir teklif sunulduğu belirtildi.
Ersin Destanoğlu'nun iki sezondur Beşiktaş'ın as kalecisi olduğu hatırlatılırken, genç kalecinin Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunduğu da aktarıldı.
21 yaşındaki eldivenin, Türkiye'nin U21 takımının ardından A Takım'dan davet almaya başladığının altı çizilirken, sakatlığı nedeniyle Uluslar Ligi maçlarında yer almadığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın altyapından yetişen ve pandemi döneminde Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takıma geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşmesi ile gelecek yaz sona eriyor.