Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe'ye karşı yenilmiyor!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe'ye karşı 5 kez sahaya çıkarken bu maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı, kalesinde 4 gol gördü.
Siyah-Beyazlı eldiven, derbide Sarı-Lacivertli ekibe karşı sahaya çıkması halinde Beşiktaş formasıyla ligde "dalya" diyecek. Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta görev aldığı 122 maçta 150 gol yedi.
Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takımda görev yaptığı 7 sezonda 1 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2'şer kez de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.
