Erol Bulut'un A planı Mert Hakan

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Pelkas'ın yerini Mert Hakan Yandaş'la dolduracak Erol Bulut, B planı olarak ise Osayi- Samuel'in 11'de olduğu 4-4-2 sistemini düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut'un A planı Mert Hakan
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01 Şubat 2021 09:01
Fenerbahçe'de kritik hafta öncesi Pelkas'ın sakatlığı teknik heyeti sarstı.

Teknik direktör Erol Bulut, bugün gidilecek Hatay deplasmanı öncesinde iki farklı plan belirledi. Genç hocanın A planı; Mert Hakan'ın orta alana monte edilmesi...

Eğer bu plan beklenen verimi getirmezse, 4-4-2 sistemine dönülecek. Bu durumda B planı devreye girecek ve Bright Osayi-Samuel ilk 11'e dahil olacak. Mame Thiam ve Samatta, çift forvet oynayarak rakibi baskı altına alacak.

Fenerbahçe'de Hatay maçı öncesi kadroda başka bir değişiklik beklenmiyor. 





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