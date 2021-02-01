Erol Bulut'un A planı Mert Hakan

Fenerbahçe'de kritik hafta öncesi Pelkas'ın sakatlığı teknik heyeti sarstı.Teknik direktör Erol Bulut, bugün gidilecek Hatay deplasmanı öncesinde iki farklı plan belirledi. Genç hocanın A planı; Mert Hakan'ın orta alana monte edilmesi...Eğer bu plan beklenen verimi getirmezse, 4-4-2 sistemine dönülecek. Bu durumda B planı devreye girecek ve Bright Osayi-Samuel ilk 11'e dahil olacak. Mame Thiam ve Samatta, çift forvet oynayarak rakibi baskı altına alacak.Fenerbahçe'de Hatay maçı öncesi kadroda başka bir değişiklik beklenmiyor.