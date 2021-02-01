Erol Bulut'un A planı Mert Hakan

Fenerbahçe'de kritik hafta öncesi Pelkas'ın sakatlığı teknik heyeti sarstı.
Teknik direktör Erol Bulut, bugün gidilecek Hatay deplasmanı öncesinde iki farklı plan belirledi. Genç hocanın A planı; Mert Hakan'ın orta alana monte edilmesi...
Eğer bu plan beklenen verimi getirmezse, 4-4-2 sistemine dönülecek. Bu durumda B planı devreye girecek ve Bright Osayi-Samuel ilk 11'e dahil olacak. Mame Thiam ve Samatta, çift forvet oynayarak rakibi baskı altına alacak.
Fenerbahçe'de Hatay maçı öncesi kadroda başka bir değişiklik beklenmiyor.
Teknik direktör Erol Bulut, bugün gidilecek Hatay deplasmanı öncesinde iki farklı plan belirledi. Genç hocanın A planı; Mert Hakan'ın orta alana monte edilmesi...
Eğer bu plan beklenen verimi getirmezse, 4-4-2 sistemine dönülecek. Bu durumda B planı devreye girecek ve Bright Osayi-Samuel ilk 11'e dahil olacak. Mame Thiam ve Samatta, çift forvet oynayarak rakibi baskı altına alacak.
Fenerbahçe'de Hatay maçı öncesi kadroda başka bir değişiklik beklenmiyor.