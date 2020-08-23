Erol Bulut'tan kaleci transferi cevabı

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut kaleci transferi konusunda açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
Erol Bulut'tan kaleci transferi cevabı
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23 Ağustos 2020 18:09
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, Topuk Yaylası'ndaki kampta basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Erol Bulut kaleci, Altay Bayındır'a güvendiklerini ve kaleci transferinin gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Türk futbolu adına çok yanlış kararlar alındığını ve bunların kendilerine sorulmadığını da vurgulayan Bulut, kaleci transferi konusunda ise "Kaleci transferi düşünmüyoruz. Kalecilerimizi daha iyi noktaya getirebileceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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