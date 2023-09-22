Erol Bulut, İngiltere'de alkış topluyor

Sezon başında sürpriz bir şekilde Cardiff City'e imza atan başarılı hoca, İngiltere macerasına çok iyi başlayamasa da son haftalarda alkışları topladı. Galler ekibinin puanları toplamasıyla Erol Bulut için de 'İngiltere'ye alıştı' yorumları yapılmaya başlandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Erol Bulut, İngiltere'de alkış topluyor
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22 Eylül 2023 12:07
Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut sezon başında sürpriz bir imza atmıştı. Tecrübeli teknik adam, İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin başına geçmişti.

İngiltere macerasına ilk etapta çok da iyi başlayamayan Bulut ilk 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Başarılı hoca 4. haftadan itibaren açılırken son 4 maçta 3 kez kazanarak 9 puanı hanesine yazdırdı. Son olarak önceki gün Coventry'i deviren Cardiff 10 puana yükseldi ve 10. sıraya yerleşti.

Ada futboluna alışmaya başlayan Erol Bulut'un gelecek haftalarda göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.

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