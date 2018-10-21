Erol Bulut: ''Golü bulamayınca mağlup olduk''

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankara'ya zor bir müsabakaya çıkacaklarını bilerek geldiklerini söyledi.Bulut, maça iyi başlamadıklarını dile getirerek, "Buraya 3 puan için gelmiştik. İlk 15 dakika biraz uyuduk, golden sonra uyandık. Kalan dakikalarda gol bulmaya çalıştık. Pozisyonlarımız ve direkten dönün topumuz var. İkinci yarıda daha baskılı oynadık ve oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Golü bulamayınca da mağlup olduk." değerlendirmesinde bulundu.