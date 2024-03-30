Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, teknik direktör Fernando Santos tarafından; 10 numara, ve kanat hattında değerlendirilmişti.
Skora katkı sağlasa da istikrar konusunda zamana ihtiyacı olduğunun sinyallerini veren yıldız oyuncunun, teknik ekipten kalan maçlarda sadece 10 numara hattında görev almak istediğini ilettiği belirtildi.
Beşiktaş'a transferinin ardından siyah-beyazlılarda 7 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Skora katkı sağlasa da istikrar konusunda zamana ihtiyacı olduğunun sinyallerini veren yıldız oyuncunun, teknik ekipten kalan maçlarda sadece 10 numara hattında görev almak istediğini ilettiği belirtildi.
Beşiktaş'a transferinin ardından siyah-beyazlılarda 7 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.