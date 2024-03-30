Ernest Muçi'den 10 numara isteği!

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi, sadece 10 numarada oynamak istediğini teknik direktör Fernando Santos'a iletti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ernest Muçi'den 10 numara isteği!
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30 Mart 2024 11:04
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, teknik direktör Fernando Santos tarafından; 10 numara, ve kanat hattında değerlendirilmişti.

Skora katkı sağlasa da istikrar konusunda zamana ihtiyacı olduğunun sinyallerini veren yıldız oyuncunun, teknik ekipten kalan maçlarda sadece 10 numara hattında görev almak istediğini ilettiği belirtildi.

Beşiktaş'a transferinin ardından siyah-beyazlılarda 7 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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