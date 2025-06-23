Erman Toroğlu: 'PFDK'daki 3 amigo gidecek'

Erman Toroğlu, Sözcü'deki köşesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.
İşte Erman Toroğlu'nun sözleri:
"Neden Galatasaray, Fenerbahçe'ye göre daha başarılı? Fenerbahçeliler, Galatasaray'ı yapı kurmakla suçluyor. "Hakkımız yendi" diyor. Şimdi burada Fenerlilerin haklı olduğu bir yer var. Bu ne biliyor musunuz? Galatasaray yıllardır belli kulüplerle iyi geçinerek bir yapı kurdu.
Bu yapıyı kurarken yalnız hakemlerle değil, futbol federasyonunun içindeki Tahkim ve PFDK kuruluyla beraber topyekun grup kurdular.
İlerleyen satırlarda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız ama şunun da hakkını verelim: Galatasaray, kadro ve takım yapısında da Fenerbahçe'ye göre daha iyi yapılanma yaptı. Yani Galatasaray hem sahada hem saha dışında daha iyi mücadele etti. Şimdi bakın, Aziz Yıldırım Şubat 1998'de başkan oldu. O günden bugüne bir de Ali Koç geldi. Peki bu ikisinin 27 yıllık döneminde kaç şampiyonluk var? Sadece 6! Dönelim Galatasaray'a. Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemden sonra 10 başkan görev yapmış. Bu neyi gösteriyor bize? Yapamayanlar gitmiş. Hiç acımamışlar. Peki Galatasaray bu dönemde kaç şampiyonluk yaşamış? Tam 14. Kulakları çınlasın, Faruk Süren, bir gün bana şöyle söyledi:
"Erman Hocam, biz Bizans gibiyiz. Birbirimize çakarız sonra oturur şarabımızı içeriz." Haklıydı. Fatih Terim, Ünal Aysal ve Burak Elmas, Taksim'in arka sokaklarında karşılaşsa birbirlerini gırtlaklarlar ama temel atma töreninde tokalaşıyorlar, birbirlerine sarılıyorlar. öldürü edeceksiniz, kopya çekeceksiniz ya da akrep olarak bu şekilde birbirinizi sokmaya devam edeceksiniz. Burada sadece Fenerbahçe taraftarına yazık oluyor.
PFDK'DAKİ 3 AMiGO GiDECEK!
Tahir Kum, güzel bir habercilik örneği vererek ortaya bir iddia attı. Zaten doğru olmasa Tahir Kum'un sonu olurdu. Neydi bu iddialar? PFDK başkan ve üyelerinin bazı kulüp başkanı ve Mourinho ile ilgili amigoluğa varan, alaycı kurum içi WhatsApp yazışmaları. Peki sonra ne oldu?
Federasyon, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndaki 7 kişinin istifasını istedi. 7'si de verdiler. Sonra düşündüler, bu işlere karışan 3 kişi.
Bu aptalca işe giren ve maalesef diyorum formasını çıkarmadan Disiplin Kurulu'na giren 3 kişi var.
Federasyon da "Bu 3 kişinin yanında 4 kişi de yanmasın. 4 kişi kalsın, bu 3 kişi gitsin. Yedeklerle takviye edelim, yolumuza devam edelim" dedi diye bir istihbarat aldım. Yıllarca 'Yapı yapı' dediler, hep hakemlerden bahsedildi. Kesinlikle doğru, yapıda hakemler var.
Yapıdaki hakemlere sahip çıkanlar var. Bir de temizlik yapmak isteyenler var. Ama yetmez. O yapının içinde Disiplin de var Tahkim de var.
Oraları namuslu ve adaletli yapamazsanız, hakem olayından daha fazla ve daha büyük tehlike altında olduğunuzu görürsünüz. Nitekim son yazışmalar bunu size anlatıyor. Bunları yıllarca anlattım, daha yeni maskeleri düşmeye başladı."
İşte Erman Toroğlu'nun sözleri:
"Neden Galatasaray, Fenerbahçe'ye göre daha başarılı? Fenerbahçeliler, Galatasaray'ı yapı kurmakla suçluyor. "Hakkımız yendi" diyor. Şimdi burada Fenerlilerin haklı olduğu bir yer var. Bu ne biliyor musunuz? Galatasaray yıllardır belli kulüplerle iyi geçinerek bir yapı kurdu.
Bu yapıyı kurarken yalnız hakemlerle değil, futbol federasyonunun içindeki Tahkim ve PFDK kuruluyla beraber topyekun grup kurdular.
İlerleyen satırlarda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız ama şunun da hakkını verelim: Galatasaray, kadro ve takım yapısında da Fenerbahçe'ye göre daha iyi yapılanma yaptı. Yani Galatasaray hem sahada hem saha dışında daha iyi mücadele etti. Şimdi bakın, Aziz Yıldırım Şubat 1998'de başkan oldu. O günden bugüne bir de Ali Koç geldi. Peki bu ikisinin 27 yıllık döneminde kaç şampiyonluk var? Sadece 6! Dönelim Galatasaray'a. Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemden sonra 10 başkan görev yapmış. Bu neyi gösteriyor bize? Yapamayanlar gitmiş. Hiç acımamışlar. Peki Galatasaray bu dönemde kaç şampiyonluk yaşamış? Tam 14. Kulakları çınlasın, Faruk Süren, bir gün bana şöyle söyledi:
"Erman Hocam, biz Bizans gibiyiz. Birbirimize çakarız sonra oturur şarabımızı içeriz." Haklıydı. Fatih Terim, Ünal Aysal ve Burak Elmas, Taksim'in arka sokaklarında karşılaşsa birbirlerini gırtlaklarlar ama temel atma töreninde tokalaşıyorlar, birbirlerine sarılıyorlar. öldürü edeceksiniz, kopya çekeceksiniz ya da akrep olarak bu şekilde birbirinizi sokmaya devam edeceksiniz. Burada sadece Fenerbahçe taraftarına yazık oluyor.
PFDK'DAKİ 3 AMiGO GiDECEK!
Tahir Kum, güzel bir habercilik örneği vererek ortaya bir iddia attı. Zaten doğru olmasa Tahir Kum'un sonu olurdu. Neydi bu iddialar? PFDK başkan ve üyelerinin bazı kulüp başkanı ve Mourinho ile ilgili amigoluğa varan, alaycı kurum içi WhatsApp yazışmaları. Peki sonra ne oldu?
Federasyon, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndaki 7 kişinin istifasını istedi. 7'si de verdiler. Sonra düşündüler, bu işlere karışan 3 kişi.
Bu aptalca işe giren ve maalesef diyorum formasını çıkarmadan Disiplin Kurulu'na giren 3 kişi var.
Federasyon da "Bu 3 kişinin yanında 4 kişi de yanmasın. 4 kişi kalsın, bu 3 kişi gitsin. Yedeklerle takviye edelim, yolumuza devam edelim" dedi diye bir istihbarat aldım. Yıllarca 'Yapı yapı' dediler, hep hakemlerden bahsedildi. Kesinlikle doğru, yapıda hakemler var.
Yapıdaki hakemlere sahip çıkanlar var. Bir de temizlik yapmak isteyenler var. Ama yetmez. O yapının içinde Disiplin de var Tahkim de var.
Oraları namuslu ve adaletli yapamazsanız, hakem olayından daha fazla ve daha büyük tehlike altında olduğunuzu görürsünüz. Nitekim son yazışmalar bunu size anlatıyor. Bunları yıllarca anlattım, daha yeni maskeleri düşmeye başladı."
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