Erkek Milli Voleybol Takımı zorlanarak kazandı

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne galibiyetle başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Erkek Milli Voleybol Takımı zorlanarak kazandı
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04 Nisan 2024 20:02
20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Portekiz'i 3-2 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'da düzenlenen 2. tur elemelerinde mücadele eden milli takım, ilk maçında Portekiz'i 23-25, 23-25, 25-15, 25-20 ve 15-8'lik setlerle 3-2 yendi.

Elemelere galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak.

 

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