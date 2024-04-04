Erkek Milli Voleybol Takımı zorlanarak kazandı

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Portekiz'i 3-2 mağlup etti.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'da düzenlenen 2. tur elemelerinde mücadele eden milli takım, ilk maçında Portekiz'i 23-25, 23-25, 25-15, 25-20 ve 15-8'lik setlerle 3-2 yendi.



Elemelere galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak.









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