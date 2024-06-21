Erkek Milli Voleybol takımı rahat kazandı

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Erkek Milli Takımı, ilk karşılaşmasında ABD'yi 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Erkek Milli Voleybol takımı rahat kazandı
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21 Haziran 2024 12:50
İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında ABD'yi 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvada oynadığı ABD maçını 25-15, 32-34, 25-15 ve 25-23'lük setlerle kazandı.

Şampiyonada 22 Haziran Cumartesi (yarın) Türkiye'nin kadın milli takımı, ev sahibi Japonya, erkek milli takımı ise Hindistan ile karşılaşacak.

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