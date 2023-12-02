Erik ten Hag'ın aklı Sacha Boey'de kaldı

Galaasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın büyük beğenisini kazandı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Erik ten Hag'ın aklı Sacha Boey'de kaldı
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02 Aralık 2023 10:48
Son güncelleme 02 Aralık 2023 10:49
Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Manchester United maçındaki oyunuyla Teknik Direktör Erik ten Hag'ı etkiledi. Hollandalı çalıştırıcının, 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu istediği iddia edildi.

BOEY'İ ÇOK BEĞENDİ

Mirror, yaptığı haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Boey için teklif yapacağını yazdı. Ada devinin önereceği rakamın kabul edilmesi halinde ise Sarı-Kırmızılılar rekor bir satış gerçekleştirmiş olacak. Manchester United, Sacha için tam 25.5 milyon euroyu gözden çıkartmış durumda.

REKOR KIRILABİLİR

İddia edilen rakam karşılığında transfer gerçekleşirse Boey, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak tarihe geçecek. Önceki rekor 16 milyon euro bedelle gönderilen Badou Ndiaye'ye aitti. Haberde ayrıca, Boey'un sözleşmesinin 2025 yılında biteceği vurgulanarak oyuncunun geleceğinin Galatasaray'ın en büyük endişelerinden biri olduğu ifade edildi.



 
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